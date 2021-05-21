Бюро Мажилиса определило повестку пленарного заседания

Палате предлагается обсудить в первом чтении законодательные поправки по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан.

Под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает zakon.kz.

Палате предлагается обсудить в первом чтении законодательные поправки по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан.

Законопроект направлен на принятие мер по социальной защите и стимулированию трудоустройства, повышению размеров государственных пособий по инвалидности, случаю потери кормильца, а также по совершенствованию вопросов пенсионного обеспечения.

В первом чтении на рассмотрение Мажилиса вносятся разработанные депутатами законодательные поправки по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц и усиления мер, препятствующих нелегальному обороту драгоценных металлов.

Принятие законопроекта позволит повысить защиту прав граждан, переориентировать надзор прокуратуры на эффективное решение проблем предпринимателей, а также усилить гарантии предпринимателей от незаконного вмешательства в их деятельность.

Во втором чтении депутаты рассмотрят законодательные изменения относительно совершенствования правового регулирования дистанционной работы, а также проект закона с сопутствующими поправками "О государственной фельдъегерской связи".

На предстоящем пленарном заседании Палате предлагается определить срок подготовки заключения по новому законопроекту, поступившему в Мажилис. Это изменения и дополнения по вопросам развития и совершенствования биржевой торговли.

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