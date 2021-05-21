Ashyq сломался. Почему

Cейчас приложением активно пользуются 1 млн 600 тыс. человек.

В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности озвучили причину сбоев работы приложения Ashyq 20 мая, передает корреспондент zakon.kz.

Причина сбоев действительно была. Вчера у нас были технические проблемы. Это было из-за того, что мы полностью переводили приложение на сервера АО «НИТ» - наш национальный IT-оператор. Здесь еще нужно сказать, что вчера был большой наплыв по количеству людей, поэтому какие-то технические ошибки были. Сейчас все проблемы исправлены, - сообщил директор департамента цифровых решений Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Бекболат Молдабеков.

По его словам, сейчас приложением активно пользуются 1 млн 600 тыс. человек, но с каждым днем их количество растет.

Так как мы систему перевели на национальный оператор, она сможет выдерживать большие нагрузки. Думаем, что с сегодняшнего дня таких проблем уже не будет. Плюс появляются другие альтернативы, чтобы система нормально работала, - добавил он.

Напомним, 20 мая в работе приложения Ashyq наблюдались технические неполадки.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!