Опубликована статистика смертности от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане 

Скончались 31 человек.

За сутки в Казахстане скончались от коронавируса 26 человек, от пневмонии пять, сообщает zakon.kz. На 21 мая лечение от КВИ продолжают получать 35 198 человек (34 663 КВИ+ и 535 КВИ-), из них в стационарах находится – 13 247 пациентов, на амбулаторном уровне – 21 951 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 727 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 185 пациентов, на аппарате ИВЛ – 100 пациентов, - сообщили в Министерстве здравоохранения.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции

19 мая зафиксирован 121 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 113 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 54503, летальных случаев - 875, выздоровевших - 53094.

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