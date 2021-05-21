Путин об идее раздела России: Зубы выбьем

Воевать Россия ни с кем не собирается - президент.

Президент России заявил, что жестко ответит всем, кто попробует посягнуть на территорию России, сообщает zakon.kz.

Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно. И залог этому — развитие наших Вооруженных сил.Владимир Путин

Как отмечает Бизнес - Online, Путин уточнил, что различные политики периодически позволяют себе очень смелые высказывания на счет того, что Россия с ее населением занимает "незаслуженно" большую территорию.

Во все времена происходит одно и то же. Как только Россия становится сильнее, сразу находятся поводы для того, чтобы ограничить ее развитие, — сказал президент на заседании российского оргкомитета "Победа".

По его словам, даже после развала Советского Союза некоторые считали Россию чересчур большой страной.

Путин подметил, что воевать Россия ни с кем не собирается.

Чего бы мы ни сделали, как бы мы ни стремились удовлетворить аппетиты тех, кто пытается нас сдерживать, все равно сдерживание будет продолжено. Многим из наших оппонентов, так их назовем, такая страна, как Россия, просто не нужна, — прямо обозначил президент.

Ранее читатели немецкого издания Die Welt посчитали, что Россия обладает слишком большой территорией для нее одной и эту землю стоило бы "по-братски" поделить с другими народами.

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