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Казахстан вернулся в "желтую" зону по коронавирусу 

Фото: liter.kz 21 мая 2021, 11:57

Также там находятся Шымкент, Алматинская, Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 мая, сообщает zakon.kz.

Казахстан 20 мая находился в красной зоне, сейчас он перешел в "желтую" зону. Также там находятся Шымкент, Алматинская, Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области.

В "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

В "зеленой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская области и СКО.

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