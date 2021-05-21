Драка в аэропорту Нур-Султана из-за Ashyq - на дебошира подадут в суд

Проходят следственные разбирательства.

Исполнительный директор Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Даулет Хамзин рассказал подробности инцидента, произошедшего 20 мая в здании аэропорта, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что в настоящее время по данному факту проходят следственные разбирательства.

Пассажир пытался проникнуть в аэропорт через вход, который не предусмотрен для пассажиров. Без прохождения процедуры проверки Ashyq. На замечания нашего сотрудника безопасности о том, что проход запрещен, проявил агрессию и рукоприкладство по отношению к нашему сотруднику. Мы со своей стороны провели мероприятия по тому, чтобы найти данного пассажира, который сразу же скрылся с места происшествия. Мы будем подавать в суд, чтобы его привлекли к административной ответственности, - сказал Даулет Хамзин.

По его словам, сотрудник аэропорта сильно не пострадал, но получил легкие телесные повреждения.

Наш сотрудник выполнял свои должностные обязанности. Мы не можем проанализировать звук и те слова, которые были высказаны. Но, анализируя картинку, мы видим, что сотрудник выполнял свои обязанности, пытался разъяснить пассажиру, что проход закрыт. Мы надеемся, что в ходе следственных мероприятий и судебных разбирательств, мужчина принесет свои извинения, - добавил исполнительный директор аэропорта.

20 мая астанчанин пытался пройти в здание аэропорта, минуя приложение Ashyq. На просьбы сотрудников не реагировал, а после и вовсе устроил драку.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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