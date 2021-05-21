В Алматы утвердят допустимую цену на капусту

Приложение zakon.kz
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Цену планируется утвердить на месяц.
Акимат Алматы подготовил постановление "Об утверждении размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары в городе Алматы", передает zakon.kz.
В частности, документ предусматривает:
Утвердить предельно допустимую розничную цену на социально значимый продовольственный товар "капуста белокочанная" в размере 83 тенге за килограмм, сроком на 30 календарных дней.
Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 июня.
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