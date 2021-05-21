Спецоперация в ВКО: Изъяты наркотики на 320 млн тенге

Изъято свыше 380 кг марихуаны и гашиша.

В Восточно-Казахстанской области прошла широкомасштабная спецоперация по ликвидации крупного межрегионального канала поставки наркотических веществ из южного региона страны, сообщает zakon.kz.

В конце апреля сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО получили информацию о налаживании отдельными лицами устойчивого наркоканала, организатором которого являлся ранее судимый житель Жамбылской области. Он доставлял марихуану и гашиш в тайниках грузовой автомашины для дальнейшей ее реализации в городе Усть-Каменогорск. После установления личности всех участников данной схемы, в том числе лиц, которые непосредственно осуществляли сбыт этого зелья жителям города, силовики приступили к их задержанию.

В начале задержали регионального сбытчика, им оказался 43-летний житель города, у которого изъято 1,5 кг марихуаны. Затем, в одном из гаражных кооперативов был "накрыт" склад, где так называемый "кладовщик", 40-летний Усть-Каменогорец, хранил поступающие в город наркотики. Там было изъято свыше 74 килограммов марихуаны и 1,7 килограмм гашиша.

Заключительным этапом спецоперации стало задержание 17 мая самого "поставщика" - 50-летнего жителя Жамбылской области, при его очередной попытке ввоза в областной центр особо крупного веса наркотиков.

Грузовой транспорт, которым он управлял, был специально оборудован тайником в передней части кузова, где было обнаружено более 300 килограмм марихуаны и почти 8 килограмм гашиша.

Всего в ходе ликвидации данного наркоканала было изъято свыше 380 килограмм различных видов наркотических веществ растительного происхождения. В настоящее время подозреваемые привлекаются к уголовной ответственности по статье 297 УК РК, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, - рассказал начальник Департамента полиции ВКО полковник полиции Сагат Мадиев.

По предварительным данным, стоимость изъятых наркотиков оценивается на "черном рынке" стоимостью более 320 миллионов тенге.

Досудебное расследование по данному факту продолжается.

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