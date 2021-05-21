Прекращение огня - Израиль и ХАМАС договорились

Боевые действия продолжались 11 дней.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РБК, члены кабинета безопасности Израиля 20 мая проголосовали за прекращение огня в секторе Газа. В свою очередь, представитель организации ХАМАС подтвердил, что "взаимное и одновременное" перемирие в Газе наступит в ночь на пятницу.

Крупнейшая вспышка военного конфликта продолжалась 11 дней.

За это время ХАМАС и другие группировки выпустили по израильской территории около 3500 ракет. Армия обороны Израиля в ответ атаковала в Газе около 1500 целей, были убиты военные лидеры ХАМАС, разрушена используемая движением для военных действий инфраструктура, - говорится в сообщении.

По данным различных СМИ, в Израиле погибли 12 человек, более 50 получили серьезные ранения. Палестинские власти отчитались, что количество жертв превысило 230 человек, среди которых были женщины и дети.

Стоит отметить, что конфликт начался с результатов судебного разбирательства в Восточном Иерусалиме, где выселение грозит нескольким палестинским семьям.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!