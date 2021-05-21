Сколько зарабатывают те, кто спасают казахстанцев

Для спасателей могут снизить пенсионный возраст.

На отчетной встрече с населением министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин прокомментировал информацию по поводу повышения зарплаты спасателей и снижения для них пенсионного возраста, передает корреспондент zakon.kz.

Во время сессии "вопросы – ответы" житель Кызылординской области, спрашивая о своем сыне спасателе-водолазе, поинтересовался у министра не намерены ли в ведомстве повысить зарплату этой категории сотрудников и снизить им пенсионный возраст.

Касательно повышения зарплаты, прежде всего, данные категории - спасатель-водолаз относится к категории гражданских служащих в оперативно-спасательном отряде. В 2019 году было повышение зарплаты для данных категорий до 30%. Сейчас средняя зарплата составляет около 170 тысяч тенге. Я понимаю, что это довольно небольшие деньги, поэтому вопрос поэтапного увеличения заработной актуален и для данной категории. Но одним из элементов мы в дальнейшем рассматриваем аттестацию гражданских спасателей, военнослужащих, тех людей, кто будет носить погоны и соответственно поэтапное увеличение зарплаты и соцпакета, - пояснил он.

В то же время министр отметил, что для улучшения социального обеспечения сотрудников органа гражданской защиты и благодаря поддержке главы государства, правительства идет поэтапное повышение денежного довольствия.

В течение трех лет мы должны поднять уровень довольствия с среднем от 10% до 53%. Необходимо прорабатывать вопрос жилищных выплат, а также сокращения пенсионного возраста спасателей по категории "гражданские служащие". Для примера, наши спасатели выходят на пенсию в 63 года, при этом условия труда сопряжены с тяжелыми психологическими, физическими нагрузками, - заключил Ильин.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!