Стали известны подробности внезапной смерти Фархата Абдраимова

По сведениям источника, актер спиртное не употреблял, у него было хорошее настроение. Во время трагедии уже вся съемочная группа была в своих номерах гостиницы. Фархат жил в номере один.

Известный казахстанский актер Фархат Абдраимов внезапно скончался глубокой ночью. Медики пытались его реанимировать, но тщетно, передает zakon.kz.

Как сообщил анонимный информированный источник из Тбилиси журналисту vkurse.kz, предварительная причина смерти Фархата Абдраимова - сердечный приступ, который случился примерно в третьем часу ночи (по времени Тбилиси).

По сведениям источника, актер спиртное не употреблял, у него было хорошее настроение. Во время трагедии уже вся съемочная группа была в своих номерах гостиницы. Фархат жил в номере один.

Вызвали скорую, пытались реанимировать его…, - сообщил источник.

Известно, что вечером 21 мая в Алматы из Тбилиси прибудет груз 200.

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