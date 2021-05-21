Фархат Абдраимов: Любовь к Родине - сильнее творческих амбиций

Его роман с кино мог и не состояться.

Известная телеведущая Майя Бекбаева поделилась отрывком из интервью с актером Фархатом Абдраимовым, сообщает zakon.kz.

По словам актера, его роман с кино мог и не состояться.

В 1994 году можно было редко увидеть людей моей внешности, - рассказывал он.

Также он ответил на вопрос, почему не остался в Москве.

Я очень люблю свою Родину. Я люблю Алматы. Я не то что в Москву, я в Каскелен уезжаю и уже скучаю. Я родился и вырос в этом городе - говорил Абдраимов.

Для него любовь к Родине была сильнее творческих амбиций.

В Грузии 21 мая не стало известного казахстанского актера Фархата Абдраимова. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

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