Как пройдет последний звонок в Алматы 

Один класс - одна линейка.

Традиционный формат прощания со школой 25 мая в Алматы в этом году пересмотрен, сообщает zakon.kz.

Это связано с санитарно-эпидемиологической ситуацией в городе.

Заместитель руководителя Управления образования Алматы Кайрат Жуманов сообщил, что в их ведомстве рекомендовали провести линейки в онлайн-формате, при этом проведение "Последнего звонка" не запрещено.

В этом году рекомендовано проводить мероприятия "Последний звонок" у 9-х и 11-х классов по принципу "один класс - одна линейка". А также школьные мероприятия будут организованы с учетом всех санитарно-эпидемиологических норм, - уточнил Жуманов.

К слову, в этом году 11-й класс заканчивают 11 337 учащихся. Выпускные планируется проводить в период с 12 по 14 июня.

Стоит отметить, что традиционное вручение аттестатов проходит в дневное время на территории школ, без помпезности.

В этом году 647 выпускникам придется подтвердить статус "Алтын белгі" путем сдачи четырех экзаменов.

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