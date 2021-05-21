Правила делопроизводства частных судебных исполнителей утвердили в РК

Делопроизводство ведется на бумажном носителе, а также с использованием автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства.

Министр юстиции РК своим приказом от 12 мая 2021 года утвердил правила делопроизводства частных судебных исполнителей, передает zakon.kz.

Организацию, правильное ведение делопроизводства, хранение, учет, а также передачу дел в региональную палату частных судебных исполнителей (при прекращении деятельности) обеспечивает частный судебный исполнитель, - говорится в документе.

Делопроизводство в конторе частного судебного исполнителя ведется на бумажном носителе, а также с использованием автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства (АИС ОИП).

При этом отмечается, что использование частным судебным исполнителем сведений из государственных электронных информационных ресурсов посредством АИС ОИП в личных целях не допускается.

При приостановлении, прекращении действия либо лишении лицензии частного судебного исполнителя, исключении его из членства в Республиканской палате частных судебных исполнителей доступ частного судебного исполнителя к информационной системе блокируется.

При этом в АИС ОИП указываются реквизиты и данные соответствующего приказа руководителя уполномоченного органа (дата, номер приказа, срок и основание приостановления или прекращения).

Доступ к электронным архивным исполнительным производствам частного судебного исполнителя, находящимся в электронной базе АИС ОИП, передается другому частному судебному исполнителю в соответствии с Правилами распределения исполнительных документов между ЧСИ.

При приостановлении действия лицензии ЧСИ исполнительные производства, находящиеся у него на исполнении, направляются в региональную палату для передачи другому частному судебному исполнителю, о чем извещаются стороны исполнительного производства в течение десяти календарных дней.

При прекращении действия либо лишения лицензии ЧСИ или исключении его из членства в Республиканской палате архивные документы и исполнительные производства сдаются в региональную палату частных судебных исполнителей для передачи другому частному судебному исполнителю (неоконченные исполнительные производства) либо для хранения (архивные документы и оконченные исполнительные производства).

О произведенной передаче документов и исполнительных производств на бумажном носителе составляется акт приема-передачи документов.

Полностью документ смотрите здесь.

Приказ вводится в действие с 31 мая 2021 года.

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