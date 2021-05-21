В Карагандинской области реализуются 40 проектов на два трлн тенге

Касымбек отметил перспективы развития новой индустриальной зоны в Сарани.

О точках роста экономики Карагандинской области рассказал глава региона Женис Касымбек на брифинге на площадке Службы центральных коммуникаций.

В этом году будут запущены 14 новых производств общей стоимостью свыше 285 млрд тенге. Работой обеспечат не менее 2,5 тысяч человек, – сообщил аким области. – В мае введена в эксплуатацию новая обогатительная фабрика компании QazCarbon. Предприятие производит высококачественный уголь с низкой зольностью. Идут пусконаладочные работы на новой обогатительной фабрике Жайремского ГОКа. В июне компания приступит к производственной программе. В Балхаше планируется запуск солнечной электростанции мощностью 50 МВт, а в целом за два года выработка "зеленой" электроэнергии в регионе выросла на 77%.

Женис Касымбек отметил перспективы развития новой индустриальной зоны в Сарани, на территории бывшего завода РТИ. В апреле здесь началось строительство шинного завода с участием российской компании "Татнефть". Выпуск первой партии продукции планируется к концу 2022 года. Автобусный завод "КазТехна", который начал работать в декабре 2020 года, в июне должен выйти на второй этап – мелкоузловую сборку.

В целом сейчас в регионе одновременно реализуются 40 проектов на 2 трлн тенге, – сказал Женис Касымбек.

По его словам, на этот год поставлена задача привлечь в развитие экономики не менее 810 млрд тенге инвестиций. Более 80% этого объема – частные средства. За четыре месяца результат составил свыше 211 млрд тенге.

За этот период в области произведено промышленной продукции на 1349,9 млрд тенге. В обрабатывающей промышленности отмечен рост на 3,6%. Увеличилось производство стали и меди.

Глава региона назвал отрасли с наиболее высокими темпами роста. Это легкая промышленность, стройиндустрия, фармацевтика, производство резиновых и пластмассовых изделий, химическая промышленность.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!