Лекции о классиках уголовного права Казахстана. Возобновлен проект "Юридические диалоги"

Цикл лекций и круглых столов "Юридические диалоги" приурочен к 30-летию Независимости РК.

В Алматы прошел круглый стол-беседа "Классики уголовного права Казахстана" в рамках проекта "Юридические диалоги", передает zakon.kz.

Организатором данного мероприятия выступили: Фонд Нурсултана Назарбаева и Институт Сорбонна-Казахстан Казахского национального педагогического университета имени Абая; при содействии КазНУ им Аль-Фараби, "Almaty Adaldyk alany", волонтеров "Акселератора добра". Цикл лекций и круглых столов "Юридические диалоги" приурочен к 30-летию Независимости РК. Лектором-модератором встречи выступил доктор юридических наук, профессор, член Венецианской комиссии Совета Европы от Республики Казахстан, член Академического совета Академии права МФЦА, заместитель Исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева Игорь Рогов.

Почему так успешно шел процесс построения нового государства, новой правовой системы? Я думаю, что это во многом связано с тем, что Казахстан обладал серьезной правовой школой. Поэтому самое время вспомнить тех ученых, тех гениальных людей, которые создавали правовую систему нашей страны, которые воспитывали новые поколения юристов. Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев всегда с большим уважением и вниманием относится к ученым и их заслугам. И в этой связи было принято решение, чтобы Фонд Нурсултана Назарбаева провел цикл встреч, посвященных казахстанским ученым-юристам, которые внесли выдающийся вклад в правовое развитие республики. Масштаб этих личностей заслуживает особого научного осмысления, а их пример патриотизма и заботы о Родине должен служить примером для молодого поколения казахстанцев, — отметил Игорь Рогов.

В своих лекциях профессор Рогов упоминал имена таких известных юристов, как: Василий Маркелов - зав. кафедрой уголовного права юридического факультета Казахского Государственного Университета им. С.М. Кирова; Георгий Поленов, проработавший более 40 лет на юридическом факультете Казахского государственного университета; Елеген Каиржанов – один из основателей казахстанской криминологии; Узыке Джекебаев – специалист в области уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права; Галирашид Баймурзин, проработавший в системе правоохранительных органов, а позже заведовавший кафедрой уголовного права и криминологии и др.

Главное внимание он уделил основоположникам науки казахстанского уголовного права: Таиру Культелееву - первому казаху ученому-юристу, защитившему кандидатскую диссертацию, одному из организаторов правовой науки и юридического образования в Казахстане, исследователю уголовного обычного права казахов; а также Сергею Булатову - выдающемуся исследователю истории французского и германского уголовного права, творчества Чокана Валиханова, одному из авторов первого Уголовного кодекса Казахской ССР 1959 года.

В работе круглого стола-беседы приняли участие также профессор Каспийского общественного университета Сагындык Культелеев (сын Таира Культелеева); ректор Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева, доктор юридических наук, профессор Омирали Жалаири; руководитель научно-исследовательских проектов по вопросам правовой политики, конституционного законодательства и государственного управления, доктор юридических наук, профессор Казахского государственного юридического университета М.С. Нарикбаева Сергей Ударцев; заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой подготовки юристов правоохранительных органов, уголовного судопроизводства и правозащитной деятельности ИЗИСП при Правительстве РФ, доктор юридических наук, профессор Олег Зайцев; глава представительства Германского общества по международному сотрудничеству Йорг Пуделька и др. Спикеры вспомнили выдающихся юристов Казахстана, которые закладывали фундамент правовой науки в стране, готовили кадры в сфере юриспруденции, издавали научные труды в области уголовного права. Научное осмысление профессиональной и общественной деятельности основоположников юридической науки в стране, по мнению участников встречи, должно проходить на регулярной основе, и требует особого внимания не только состоявшихся юристов, но и тех, кто только готовится встать на защиту прав человека. По информации Фонда, слушателями и участниками цикла лекций "Юридические диалоги" могут стать представители научной общественности, исследователи юридического и международно-правового профиля, юристы-практики и все интересующиеся вопросами права. Актуальные темы для следующих юридических диалогов можно направить координатору Айнур Сабитовой (a.sabitova@sorbonne.kz).

Запись первой лекции доступна по ссылке.

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