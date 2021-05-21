В Карагандинской области трудоустроят 76 тысяч человек

Из-за пандемии в МСБ в сложной ситуации оказались секторы торговли, сферы услуг и общественного транспорта.

В Карагандинской области мерами занятости будет охвачено свыше 76 тысяч человек.

С начала года около 14 тысяч жителей региона обратились в центры занятости. Свыше 10 тысяч из них уже трудоустроены.

Об этом рассказал аким Карагандинской области Женис Касымбек на брифинге на площадке СЦК.

В Карагандинской области уровень безработицы составляет 4,5%. Это ниже среднего показателя по стране на 0,4%, – отметил глава региона. – Для стабилизации ситуации на рынке труда используется весь потенциал госпрограмм. На программу "Еңбек" в 2020 году выделено 5,6 млрд тенге. По Дорожной карте занятости будет реализовано 19 крупных инфраструктурных проектов.

В сфере малого и среднего бизнеса, несмотря на сложную ситуацию, удалось сохранить численность занятых в этом секторе – 245 тысяч человек (это более 35% экономически активного населения области).

При поддержке государства МСБ области обеспечил рост выпуска продукции на 7,1%. В целом количество действующих субъектов МСБ увеличилось на 3,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Из-за пандемии в МСБ в сложной ситуации оказались секторы торговли, сферы услуг и общественного транспорта. Но благодаря участию в пилотном проекте Ashyq возобновили работу 547 предприятий региона.

В рамках госпрограмм "Дорожная карта бизнеса", "Еңбек", "Экономика простых вещей" и льготного кредитования МСБ реализуются 1 016 проектов МСБ. Это позволит привлечь в экономику области 67 млрд тенге инвестиций.

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