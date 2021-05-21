Токаев: Опыт сотрудничества по "Спутник V" возможно масштабировать в других отраслях

Это яркий пример успешной научно-промышленной кооперации.

Опыт сотрудничества по вакцине "Спутник V" вполне возможно масштабировать и внедрять в других отраслях, заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета с участием членов глав государств Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Мы прикладываем все силы для снижения уровня заболеваемости среди населения, что в первую очередь, связано с проведением массовой вакцинации. С февраля этого года в Казахстане активно ведется вакцинация населения российским препаратом "Спутник V". Благодаря содействию России производство данного препарата налажено в нашей стране. Это яркий пример успешной научно-промышленной кооперации. Такой опыт вполне возможно масштабировать и внедрять в других отраслях, — заявил Токаев.

Он добавил, что параллельно в Казахстане разработали отечественную вакцину QazVac. Таким образом Казахстан стал одной из 10 стран, имеющих отечественную вакцину.

Проведенные клинические исследования доказали ее эффективность и безопасность. Вместе с тем, по всем прогнозам, заболевание COVID-19 приобретает сезонный характер. Очевидно, что залогом успеха в борьбе с вирусом является иммунизация граждан. Считаю крайне важным продолжение сотрудничества и взаимодействие в данной сфере, — отметил глава государства.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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