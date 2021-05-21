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Пьяный пациент угнал машину скорой помощи и протаранил забор школы

Фото: polisia 21 мая 2021, 15:41

Мужчина скрылся после ДТП, его ищут.

В ЗКО пьяный пациент угнал машину скорой помощи и протаранил забор школы, передает zakon.kz.

Как сообщается на официальном сайте МВД РК, инцидент произошел в одном из сел Байтерекского района. 31-летний мужчина поранил ногу и вызвал скорую. Его увезли в больницу и отпустили, оказав медпомощь.

Однако пациент решил не идти домой пешком. Он сел за руль машины скорой помощи, в которой были оставлены ключи зажигания, и уехал. Проехав несколько метров, водитель врезался в забор школы. После этого мужчина сбежал. Сейчас его ищут.

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