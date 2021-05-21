Ограничительные меры по защите внутреннего рынка предложили не распространять на ЕАЭС

Каждая из стран ЕАЭС обладает потенциалом для наращивания объемов производства продовольственных товаров.

Ограничительные меры по защите внутреннего рынка в отдельных случаях оправданы, но не должны распространятся на страны союза, сказал на заседании Высшего Евразийского экономического совета с участием членов глав государств Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Согласно данным ООН, по итогам 2020 года мировые цены на продовольственные товары оказались самыми высокими за последние три года. С начала текущего года индекс мировых продовольственных цен составил 116 пунктов. Ожидается, что спрос на продовольствие к 2030 году возрастет на более чем 35%. Это тревожные тенденции, — сказал Токаев.

По его словам, каждая из стран ЕАЭС обладает потенциалом для наращивания объемов производства продовольственных товаров.

Президент добавил, что ограничительные меры по защите внутреннего рынка могут привести к сдерживанию развития агропромышленного комплекса и дефициту продовольствия.

Конечно, в отдельных исключительных случаях временное применение оправдано, в то же время считаю, что подобного рода ограничения не должны распространяться на страны нашего союза. Перед нами стоит задача наращивания объемов инвестиций АПК, создания единого аграрного и продовольственного рынка союза. В целях внедрения передовых и инновационных технологий, увеличения производства продуктов с высокой добавленной стоимостью следует усилить взаимодействие наших агро-научных учреждений. Полагаю необходимым активизировать совместные усилия по наращиванию экспорта сельхозпродукции и на рынки третьих стран. Полагаю целесообразным поручить комиссии подготовить развернутые и конкретные предложения в данном направлении, — пояснил глава государства.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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