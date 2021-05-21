Токаев рассказал о барьерах в торговле со странами ЕАЭС

Борьба носит непрекращающийся характер.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о барьерах в торговле со странами ЕАЭС из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz.

На пути к посткризисному восстановлению нам необходимо решить наболевшую проблему - барьеры во взаимной торговле. В период локдаунов их количество возросло. Есть опасения, что по мере восстановления торгово-экономической активности барьеры не уйдут сами по себе, данные ограничения наносят ущерб развитию торгово-экономических отношений, ограничивают потенциал роста развития Союза, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что Казахстан, как и остальные члены Союза, выступает за создание равных и недискриминационных условий для всех участников рынка.

Борьба комиссии с барьерами носит непрекращающийся характер. Но особо эффективной эту борьбу не назовешь. Это борьба с последствиями решений, принятых на национальном уровне. Считаю, что более превентивную, если так можно выразиться, просоюзную позицию должны выражать министерства, ответственные за экономическую интеграцию. Выражать и отстаивать еще на этапе разработки соответствующих нормативно-правовых актов, которыми эти барьеры и ограничения вводятся, - добавил глава государства.

По его словам, странам, входящим в Союз, следует задуматься о создании национальных систем мониторинга барьеров и соответствия внутренних нормативно-правовых актов.

Основной тенденцией сегодняшнего дня является бурное развитие онлайн-торговли, которая, стирая границы между странами, постепенно вытесняет традиционные магазины. Считаю, что и нам следует создавать условия для развития национальных и союзных торговых площадок. Важно повысить доверие населения к онлайн-торговле. Это требует решения вопросов безопасности товаров, защиты прав потребителей, а также обеспечению полноты уплаты налогов и таможенных пошлин. Казахстан будет продолжать прилагать усилия для превращения союза в эффективную и авторитетную организацию, -заключил он.

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