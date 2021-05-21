Как проходит вакцинация в Карагандинской области

На промышленные предприятия для иммунизации работников выезжают прививочные бригады.

В Карагандинской области продолжается кампания вакцинации от коронавируса. Полностью привиты 84 472 человека, первый компонент получили 150 525 жителей.

Об этом в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций рассказал глава региона Женис Касымбек.

В Карагандинской области развернуто 4 899 инфекционных коек. Их заполняемость не превышает 36%. В стационарах и поликлиниках области имеется трехмесячный запас лекарств и СИЗ.

В наличии есть все необходимое медицинское оборудование, в том числе 26 компьютерных томографов. По количеству томографов на душу населения область занимает одно из лидирующих мест в республике, – отметил Женис Касымбек.

Во всех городах и районах региона действуют 115 кабинетов иммунизации, оснащенных специализированным холодильным оборудованием. Также работают прививочные кабинеты в восьми крупных торговых центрах.

Кроме этого, на промышленные предприятия для иммунизации работников выезжают прививочные бригады.

В целом развитию медицины в области уделяется большое внимание. На этот год планируется реализация ряда инфраструктурных проектов. Так, заработают две новые подстанции скорой помощи. В июне начнется строительство операционно-реанимационного блока и здания для Центра ядерной медицины при онкологическом диспансере. А также должно завершиться строительство областной детской клинической больницы.

В сельской местности в течение трех лет будут построены 32 ФАПа.

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