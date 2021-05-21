Назарбаев заявил, что есть силы не желающие интеграции стран ЕАЭС

На четверть выросли объемы торговли между странами ЕАЭС за 5 лет.

Первый президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета рассказал о результатах взаимовыгодного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент zakon.kz.

Назарбаев напомнил, что 29 мая текущего года исполнится 7 лет со дня подписания договора о ЕАЭС.

Сегодня без преувеличения можно сказать, что благодаря нашим совместным усилиям ЕАЭС системно выстроило свою мировую экономическую архитектуру. ЕАЭС стал масштабным единым рынком, обеспечивающим стабильное развитие национальных экономик наших стран. За последние пять лет объемы взаимной торговли наших стран вырос на 23%, а в 2020 году составил 55 млрд долларов. И это в условиях кризиса. Хотя мы можем добиться больших результатов, - подчеркнул Назарбаев.

Он добавил, что экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, стал испытанием на прочность для интеграционного объединения.

Вопросы безопасности выходят на первый план, это широкий спектр вопросов от обеспечения продовольствием, медикаментами, до безопасности цифровой, финансовой, физической инфраструктуры. Некоторые страны начинают замыкаться в себе, происходит обострение межгосударственных отношений, ухудшение торговли, рост взаимных барьеров. Мы прошли с вами проверку прочности, как глобального характера, так и специфическим внешним давлениям, которые периодически оказываются на отдельных участках нашего союза. Есть силы, которым не хочется тесной интеграции в нашем регионе. Нельзя поддаваться таким веяниям. Мы не раз видели, чем это в конце концов заканчивается, - заключил Елбасы.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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