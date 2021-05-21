Лукашенко посчитал, что Казахстан "закрылся"

Президент Беларуси пригласил участников заседания в Минск.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета высказался об офлайн-встречах глав государств, которых из-за пандемии коронавирусной инфекции давно не было, передает корреспондент zakon.kz.

Искренне рад приветствовать всех вас. Как сказал наш почетный председатель, давно не виделись и уже соскучились, глядя друг на друга по телевизору. Я так подумал, что Казахстан как-то раньше был более гостеприимным, в гости приглашал как председатель на какие-то совещания, а сейчас закрылись, - сказал Александр Лукашенко.

Пользуясь случаем, он пригласил участников заседания в октябре в Минск на заседание Совета глав государств СНГ.

Еще раз приглашаю вас в столицу Беларуси, буду рад вас здесь видеть, думаю, что не пожалеете. К сожалению, из-за пандемии пока приходится общаться в таком формате - дистанционном. Но очень надеюсь, что скоро мы встретимся, как сказал наш председатель, в традиционном формате, - добавил президент Беларуси.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев попросил главу Беларуси не сомневаться к гостеприимстве Казахстана, отметив, что опасность из-за пандемии коронавирусной инфекции до сих пор сохраняется.

Благодарю вас, Александр Григорьевич, за традиционно запоминающееся выступление. Я обращаюсь к коллегам не сомневаться в нашем гостеприимстве, решение о проведении данной встречи онлайн было принято консенсусом, все вы согласились с этим. Мы исходим из того, что беспокоимся о здоровье и безопасности глав государств, участников ЕАЭС. Упрощать ситуацию не следует, пандемия по-прежнему наступает, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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