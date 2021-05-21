Как решить проблему продбезопасности. Назарбаев предложил кооперироваться странам ЕАЭС

Также, по его словам, немаловажно развиваться зеленую экономику, этим сегодня занимается весь мир.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев предупредил, что все скоро ощутят дефицит продовольствия, в связи с этим следует принимать меры, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза, передает корреспондент zakon.kz.

В данный период, на мой взгляд, важно уделить внимание следующим направлениям. Первое - социальная инфраструктура. В ближайшие годы необходимо добиться максимального прогресса в области создания рынка лекарств, медицинских изделий. Второе - продовольственная безопасность, агропромышленная политика. Важно ускорить кооперацию в этом направлении, исключить любую возможность дефицита продовольствия, создать условия для развития бизнеса на всем пространстве. Как дают аналитики, инфляция, накачанные 10 трлн долларов за эти годы банками, они, конечно, вызовут большую инфляцию. Это 12 % ВВП мира до пандемии. Поэтому нам это все надо будет учитывать, - сказал Назарбаев.

При этом он добавил, что для решения вопроса с обеспечением продовольствия на территории стран ЕАЭС есть все условия для этого, только надо "правильно кооперироваться".

Внешние связи. Я говорю о продовольствии. Сейчас все страдают, но на территории нашего объединения, у нас есть все для того, чтобы всех жителей наших стран обеспечить. Только надо правильно распланировать, правильно кооперироваться и правильно связаться, и обеспечить. То, что есть у нас на территории - в другие страны. Дефицит продовольствия мы обязательно ощутим скоро. Внешние связи важны. Реализовать, как мы раньше говорили на наших заседаниях, торговый мост между рынками европейской и азиатской части. Шанхайскую организацию подключить, - предложил Елбасы.

Также, по его словам, немаловажно развиваться зеленую экономику, этим сегодня занимается весь мир.

Нам надо активно обмериваться опытом по созданию ветровых и солнечных электростанций в наших странах. Надо совместить наши средства. Нужно продолжить работу по устранению взаимных барьеров, исполнению взятых на себя обязательств. Уверен, наш союз обладает огромным потенциалом, привлекательность которого подтверждается интересами других государств заключать торговые соглашения. Только в кооперации с надежными партнерами и союзниками можно обеспечить торгово-экономическую безопасность и независимость наших стран, - заключил Первый Президент РК.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!