Пашинян позабавил Токаева и Мирзиеева

Приложение zakon.kz
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Спасибо Касым-Жомарт Токаевич - Пашинян.
На заседании Высшего Евразийского экономического совета Никол Пашинян неправильно обратился к Касым-Жомарту Токаеву, сообщает zakon.kz.
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении забыл отчество Президента Казахстана.
Спасибо Касым-Жомарт Токаевич, уважаемые главы государств, участники заседания, рад приветствовать вас, - отметил Пашинян.
Стоит отметить, что Токаев не стал перебивать коллегу из-за неловкой ситуации.
В свою очередь, Шавкат Мирзиеев не смог сдержать смех.
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