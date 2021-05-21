Полицейские взяли взятку от пьяного водителя и сели на семь лет

Сумма взятки составила 800 тыс. тенге.

В Алмалинском районном суде Алматы оглашен приговор в отношении двух бывших сотрудников полиции, передает zakon.kz.

Их подозревали в получении взятки в сумме 800 тыс. тенге за непроведение медицинского освидетельствования с целью дальнейшего привлечения к административной ответственности.

По сообщению пресс-службы Антикора, инспектор Полка патрульной полиции при УП Алмалинского района Е. Акитбаев признан виновным по п.п.1,2 ч. 3 ст. 366 УК РК (получение взятки) и приговорен к семи годам лишения свободы, с конфискацией имущества. Полицейский Полка патрульной полиции при УП Алмалинского района Р. Асылбеков признан виновным по тому же обвинению и осужден к такому же сроку, с конфискацией имущества.

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