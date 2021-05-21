Машиностроение Казахстана продолжает развиваться

Всего на сегодня в машиностроительной отрасли Казахстана насчитывается более 3 тысяч действующих предприятий.

Объем производства в отрасли машиностроения за четыре месяца 2021 года составил 648,2 млрд тенге. По итогам кризисного 2020 года объем производства продукции казахстанского машиностроения составил 1,8 трлн тенге, передает zakon.kz.

Казахстанское машиностроение охватывает 10 видов экономической деятельности, в том числе:

- производство стальных и готовых металлических изделий;

- литье металлов;

- производство компьютеров, электронной и оптической продукции;

- производство электрооборудования;

- производство машин и оборудования, не включенных в другие категории;

- авто- и прочих транспортных средств;

- ремонт и установку машин и оборудования.

За годы индустриализации в Казахстане организовано производство новых видов продукции машиностроения: пассажирские и грузовые вагоны, локомотивы, ж/д колеса, стрелочные переводы, трансформаторы, кабельно-проводниковая продукция, аккумуляторы, налажено производство запасных частей для машин и оборудования для горной добычи, предприятиями нефтегазового машиностроения освоена такая продукция, как запорная арматура, оборудование для фильтрования газов, насосное оборудование и т.д.

Динамично развиваются нефтегазовое, электротехническое, железнодорожное, горно-металлургическое и сельскохозяйственное и автотранспортное машиностроение.

К примеру, казахстанскими предприятиями уже освоено 5 из 10 тысяч компонентов запасных частей и оборудования, используемых при производстве железнодорожного транспорта. В автомобилестроении происходит реальный трансфер современных технологий и компетенций, внедряются новейшие производственные и технологические процессы, воспитывается новое поколение высококвалифицированных кадров, углубляется локализация производства.

Всего на сегодняшний день в машиностроительной отрасли Казахстана насчитывается более 3 тысяч действующих предприятий, на которых работают 62 тысячи работников.

Общий вклад машиностроительного комплекса в промышленное производство страны возрос в 2,2 раза (с 3,1% в 2010г. до 6,8% в 2020г.), обрабатывающей промышленности – в 1,4 раза (с 9,8% до 13,9% соответственно).

По итогам кризисного 2020 года объем производства продукции машиностроения составил 1,8 трлн тенге, ИФО – 16,3%.

Объем производства в отрасли машиностроения за период январь – апрель 2021 года составил 648,2 млрд тенге, индекс промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 20,6%.

Союз машиностроителей Казахстана, в связи с распространением в сети интернет и мессенджерах материалов касательно развития машиностроения в Казахстане, содержащих необоснованные и несоответствующие действительности, данные с целью манипуляции общественным мнением, сообщает следующее:

Профильным государственным органом по развитию отечественного машиностроения является Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Статистические данные, которыми оперируют государственные органы Правительства Республики Казахстан являются официальными и составляют позицию государства по развитию машиностроения в стране, - говорится в сообщении Союза машиностроителей.

В Союзе машиностроителей призвали доверять исключительно официальным источникам информации.

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