Кратковременные дожди и заморозки до 2 градусов ожидаются 22 мая

Также ожидается пыльная буря.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 22 мая, сообщает zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с западным антициклоном ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на юге и востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди. Местами по республике сохранятся туман, усиление ветра, на юге, юго-западе и западе с пыльной бурей, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра ночью местами 15-20, днем 15-20, местами 23 м/с.

В Туркестанской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра местами 15-20, днем порывы 23 м/с. В Алматинской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в районе Жаланашколя порывы 25 м/с.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, днем – возможен град.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, днем в Мангыстауской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Атырауской, Мангыстауской областях с пыльной бурей, в Павлодарской области ночью – туман.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.

Ночью в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются заморозки до 2 градусов.

На большей части Кызылординской, местами Атырауской, Алматинской, в отдельных районах Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +27+29°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +23+25°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +29+31°С.

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