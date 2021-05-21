Астролог назвал знаки зодиака, которые резко разбогатеют в конце весны

Май будет удачным для Львов, Козерогов и Рыб.

Астролог Павел Глоба перечислил знаки зодиака, которые улучшат свое материальное положение в конце мая, сообщает zakon.kz.

По его словам, третья декада мая окажется самой нестабильной за весь месяц, потому некоторых представителей астрологического круга ждут потрясения и резкие перемены в жизни. Однако нескольким знакам повезет.

Глоба отметил, что Близнецам не стоило терять надежду хорошо заработать.

Хотя начало месяца было довольно сложным с финансовой точки зрения, зато сейчас появилась возможность выгодно провернуть сразу несколько сделок, - заявил он.

Стоит отметить, что Раков ждет выгодное предложение.

Глоба предупредил, что для стабильного и хорошего дохода лучше всего самим распоряжаться своими финансами, и ни в коем случае не поручать это кому-либо еще

По данным TV.ua, Девы смогут найти новый источник прибыли.

Не исключено, что свою роль в этом сыграют новые или старые знакомые. В скором времени в работе может понадобиться помощь друзей, но астролог посоветовал не опускать руки и продолжать упорно двигаться вперед.

В целом, по словам Павла Глобы, май будет удачным для Львов, Козерогов и Рыб.

Менее успешным он окажется для Водолеев, которым стоит отказаться от долгосрочного планирования. Настоящий водоворот событий произойдет в жизни Тельцов, Раков и Близнецов. Чтобы выбраться из него необходимо отбросить эмоции и положиться на интуицию. Самым неблагоприятными днями конца месяца будут 26-е, 28-е и 30-е число, - говорится в сообщении Profile.ru.

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