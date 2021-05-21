Мужчина пришел на вакцинацию и избил врача в Алматинской области

У врача сотрясение головного мозга.

В Алматинской области мужчина избил врача, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел 21 мая в Ескельдинской районной больнице.

В пресс-службе управления здравоохранения области отметили, что мужчина пришел получать вакцину.

Врач стал проводить разъяснительную работу. Однако пациент был настроен агрессивно: вел себя неадекватно и очень грубо разговаривал с врачом.

На замечания медицинского работника пациент стал высказываться нецензурными словами и набросился на врача.

Он ударил по голове и начал душить, нанес несколько ударов в область лица и шеи. Был вызван наряд полиции. Сейчас врач находится на амбулаторном лечении с диагнозом: сотрясение головного мозга, многочисленные кровоподтеки и ушибы лица и мягких тканей, - отметили в ведомстве.

На пациента подано заявление в РОВД Ескельдинского района.

Данный факт зарегистрировали в полиции.

В отношении 31-летнего жителя поселка Карабулак возбуждено административное производство по ст. 73-1 ч. 1 КоАП РК "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". После получения заключения судебно-медицинской экспертизы материал будет направлен в суд для принятия процессуального решения, - отметили в пресс-службе ДП Алматинской области.

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