В Токио заявили, что Олимпиада состоится даже в случае ЧС

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут, даже если в столице Японии объявят режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс, сообщает zakon.kz.

Его цитирует журналист Мотоко Рич в Twitter.

Олимпиада точно пройдет в Токио, даже в случае, если во время соревнований будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Мы успешно провели 5 тестовых соревнований в городе во время режима ЧС. Все планы по защите и безопасности атлетов базируются на основе самых худших предполагаемых сценариев развития событий. Так что Олимпиада состоится вне зависимости от того, будет ли действовать режим ЧС.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться летом 2020-го, но были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что глава МОК отложил поездку в Токио из-за роста заболеваемости коронавирусом в Японии.

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