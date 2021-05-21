Аким Аксу освобожден от должности

Он занимал эту должность с января 2021 года.

Нуржан Ашимбетов освобожден от должности акима города Аксу, сообщает zakon.kz.

Распоряжением акима Павлодарской области Нуржан Кемерович Ашимбетов освобожден от должности акима города Аксу, - отметили в пресс-службе акима области.

Ашимбетов занимал эту должность с января 2021 года.

Ранее мы сообщали, что на акима Ашимбетова подали в суд. Иск касался вопроса защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Истцом оказался руководитель одного из отделов акимата Аксу, который рассказывал о систематических оскорблениях со стороны Ашимбетова.

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