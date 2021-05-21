Почти 7 тонн незаконно добытой рыбы изъято с начала года в Алматинской области

Мероприятие взято на особый контроль Министерством внутренних дел.

Полицейские провели несколько рейдов на водоемах и охотничьих угодьях Алматинской области, чтобы выявить браконьеров, сообщает zakon.kz.

Мероприятие взято на особый контроль Министерством внутренних дел.

В целях противодействия браконьерству, между Министерством внутренних дел, министерством экологии геологии и природных ресурсов РК заключен меморандум о сотрудничестве. Теперь рейды на браконьеров будут проводиться совместными усилиями. Данная мера позволит увеличить территориальный охват и эффективность работы каждой объединённой рабочей группы. В настоящее время рейдовые мероприятия проводятся с Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства в целях выявления фактов рыболовства и загрязнения берегов рек и водоемов и организации незаконной охоты. Отмечу, что с начала профилактического мероприятия составлено 13 административных протоколов и заведено 3 уголовных дел. старший инспектор группы природоохранной полиции Комитета административной полиции МВД РК, майор полиции Данияр Уакасов

В пресс-службе ДП Алматинской области сообщили, что сначала года полицейскими Алматинской области выявлено 628 нарушений природоохранного законодательства, по которым возбуждено 62 уголовных дел. Привлечено к административной ответственности 540 человек. Из незаконного оборота изъято 6 тон 760 кг рыбы, 44 орудий совершения преступления и 21 единиц огнестрельного оружия.

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