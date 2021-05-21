Пранкеры Вован и Лексус разыграли Зеленского

Они побеседовали с ним от имени мэра Киева Виталия Кличко в половину первого ночи.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Украины Владимира Зеленского, сообщает zakon.kz.

По данным "Российской газеты", они побеседовали с ним от имени мэра Киева Виталия Кличко в половину первого ночи.

Я хочу сказать - завтра я хочу написать заявление о своем уходе. Решение я принял сейчас и хочу, чтобы вы меня поняли. Я устал терпеть это, давление ваше... Вы меня публично пытаетесь унижать всячески, - сказал по телефону "Кличко".

Зеленский удивился заявлению.

Я? Это интересная для меня новость, что я вас публично унижаю... Виталий Владимирович, если вы не против, можем завтра созвониться, - предложил глава Украины.

"Кличко" попытался удостовериться у Зеленского, примет ли тот все-таки его отставку. Но президент предложил отложить разговор на потом.

Как отмечает Рамблер, на пресс-конференции Зеленский заявил, что он с большим уважением относится к спортивным и политическим победам Кличко.

Также он сказал, что в его окружении были люди, которые уговаривали главу государства уволить Кличко с должности главы КГГА, которая относится к президентской вертикали, но президент решил этого не делать.

То, что сейчас идут обыски, 70 или 50 обысков, в окружении господина Кличко — так не надо было воровать деньги в бюджете. Мне кажется, это справедливо, — отметил президент.

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