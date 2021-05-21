У экс-главы облздрава ЗКО через суд требуют вернуть взятку

По словам женщины, это были ее личные деньги, часть из них она взяла у матери, часть из собственных сбережений.

Слушание по делу бывшего руководителя управления здравоохранения ЗКО Болатбека Каюпова, подозреваемого в получении взятки состоялось в Уральском городском суде, сообщает zakon.kz.

На скамье подсудимых находились его предполагаемые пособники - Серик Туралиев и Айдос Себепов, передает портал Мой Город.

Всех троих обвиняют в том, что в октябре прошлого года они получили взятку в 7,8 миллиона тенге от директора компании "Орда-Мед". Деньги были получены в обмен за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и приемки ТМЦ по ранее заключенным с ТОО договорам о государственных закупках на поставку медицинского оборудования (мониторов) на общую сумму 78 миллионов тенге.

Директором компании по поставке медоборудования "Орда-Мед" на тот момент была Саржан Булекова, которая, по версии следствия, и вручила взятку Болатбеку Каюпову. Как ранее она сообщала, деньги она передавала через Серика Туралиева в два транша.

По ее словам, это были ее личные деньги, часть из них она взяла у матери, часть из собственных сбережений.

По словам адвоката Саржан Булековой Мереке Габдуалиева, теперь его подзащитная намерена взыскать с подсудимых те деньги, которые она передавала в качестве взятки.

Ранее адвокат Болатбека Каюпова Тамара Сарсенова просила суд вернуть ее подзащитному 70 тысяч долларов и 18 миллионов тенге, которые были найдены при обыске его квартиры.

Во время обыска в квартире моего подзащитного были изъяты денежные средства, принадлежащие семье Каюповых, а именно его родителям, сестре. Деньги в размере 70 тысяч долларов и 18 миллионов тенге не имеют никакого отношения к уголовному делу, - сказала Тамара Сарсенова во время судебного заседания 6 мая.

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