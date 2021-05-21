Вместо стихийного рынка будет построено общественное пространство в Нур-Султане

Около столичного коммунального рынка "Шапагат" ведется незаконная торговля. Жители близлежащих домов обратились в местные исполнительные органы с просьбой разбить на этом месте небольшой сквер или аллею.

В столице проводится большая работа по благоустройству территорий, общественных пространств. Особое внимание при этом уделяется удобству и комфорту горожан, а также улучшению эстетического вида площадок, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В столице ведется борьба со стихийной торговлей. Так, около столичного коммунального рынка "Шапагат" ведется незаконная торговля. Жители близлежащих домов обратились в местные исполнительные органы с просьбой разбить на этом месте небольшой сквер или аллею.

Проживаю в доме около рынка 7 лет. Как мама я очень обеспокоена, тем, что происходит возле нашего дома. Мы уже обращались в акимат. Хотелось бы, конечно, чтобы всего этого не было, - говорит о стихийной торговле жительница района Зарина Исказина.

В полиции отмечают, что деятельность данного рынка не соответствует требованиям Земельного и Предпринимательского законодательств. С сотрудниками правоохранительных органов на постоянной основе проводится разъяснительная работа. Но, несмотря на частые штрафы, торговцы продолжают свою работу. При этом на встрече с представителями акимата они, рассказав о своих проблемных вопросах, выразили готовность перевезти торговлю на другие площадки, которые им установят.

В адрес акимата района "Сарыарка" поступают многочисленные обращения жителей домов, расположенных в этом квадрате, с просьбой организовать аллею с парковочной зоной. Для реализации их просьбы совместно с центром урбанистки разработан эскизный проект. На данном участке незаконно разместились стихийные торговцы, которые нарушают Земельный, Предпринимательский кодексы, их работа не соответствует санитарно - эпидемиологическим требованиям. Вместе с тем, нами организован и проведен выездной прием граждан, во время которого поднимался ряд вопросов, в том числе касающихся юридической, информационной помощи по предоставлению АСП и других социальных вопросов. Большинство из них нашли свои пути решения. заместитель акима района "Сарыарка" Абдрахман Дауленбаев

Для создания торговых мест акиматом созданы две площадки: в районе дома 14 по улице Косшыгулулы и около торгового дома "Джафар". В настоящее время большая часть торговцев намерена продолжить торговлю на предложенных местах.

Торговые точки, которые нам предложили, нам очень нравятся. Раньше мы сидели под солнцем, на земле, теперь у нас есть свои специальные огороженные места. И самое главное, мы рады, что работаем на законных основаниях. торговец Сабира Кабидоллаевна

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