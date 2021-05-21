В искусственных траншеях Туркестанской области гибнут дикие животные

По словам фермеров, подобная практика ограждения полей широко распространена в регионе. Однако это приводит к незаконному уничтожению огромного количества амфибий и рептилий.

В искусственных траншеях на территориях фермерских хозяйств в Туркестанской области регулярно гибнут рептилии и амфибии, сообщает zakon.kz.

20 мая 2021 года группа экспертов, участвующих в экспедиции АСБК по проекту "SOS Джейран", в ходе мониторинга обнаружила новые траншеи между населенными пунктами Сарыагаш и Шардары с более чем сотней рептилий и амфибий на дне, среди которых преобладали среднеазиатские черепахи. Вырытая траншея глубиной около двух метра могла стать смертельной ловушкой для этих животных.

Как передает Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия, заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкамановым 21 мая организовал выезд сотрудников администрации Сарыагашского районного акимата на место.

Впервые проблема поднималась еще в 2019 году, когда во время экспедиции по гранту проекта "Инициатива по пустыням Центральной Азии" фонда Зуккова (Германия), учеными была обнаружена свежевырытая траншея вокруг фермерского хозяйства с 365 особями амфибий и рептилий на дне, среди которых были и редкие виды. Тогда все живые земноводные и пресмыкающиеся были спасены от неминуемой гибели и выпущены на удалении 10-50 метров от траншеи. На момент обследования 16% рептилий уже погибли от перегрева и обезвоживания, остальные также были обречены на смерть в траншее без помощи человека. В еще одной аналогичной траншее протяженностью около 1 км были обнаружены несколько экземпляров рептилий, а также 2 ягненка и 2 козленка, которые также не сумели самостоятельно выбраться, и могли погибнуть без посторонней помощи.

По словам фермеров, подобная практика ограждения полей широко распространена в регионе. Однако это приводит к незаконному уничтожению огромного количества амфибий и рептилий, в том числе, охраняемых: желтопузик занесен в Красную книгу РК, а среднеазиатская черепаха и восточный удавчик включены в Приложение II Конвенции СИТЕС (Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

Проблема нуждается в скорейшем решении и принятии конкретных мер по предотвращению массовой гибели животных в оградительных траншеях. В 2019-20 гг АСБК и Институт зоологии МОН РК официально обращались в государственные уполномоченные органы областного и республиканского уровня. Пресс-служба Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия

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