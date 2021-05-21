Он всем приносил удачу - друзья и коллеги о Фархате Абдраимове

Он снялся более чем в 20 картинах. Любовь зрителей подкреплена профессиональной оценкой.

В возрасте 55 лет ушел из жизни известный казахстанский актер Фархат Абдраимов. Он скончался в Тбилиси, где работал на съемках фильма "Больше, чем любовь", сообщает zakon.kz.

Он снялся более чем в 20 картинах. Любовь зрителей подкреплена профессиональной оценкой. В числе наград - признание лучшим актером, премия "Алтын Адам" и орден "Курмет", передает Первый канал "Евразия".

Он должен был вернуться из Грузии, и мы должны были с ним вместе пойти к инвестору. Он последние годы жил только тем, что мы сделаем картину "Фара-2". Это была его мечта. Практически нет картин, которые у нас производятся, где бы не было Фархата. Даже какая-то маленькая роль, а он - как кинематографический талисман. Он всем приносил удачу. кинорежиссер Абай Карпыков

Для его друзей-кинематографистов это большая и тяжелая потеря. Фархат был светлый и хороший человек, профессионал своего дела. В свое время Абай Садвакасович Карпыков открыл его и привел в кино. Тогда он был совсем молодым и юным. Он всегда доброжелательно относился ко всем, кто вокруг него, кто рядом с ним. За это его все любили и уважали, и продолжают любить. Светлая память останется всегда в наших сердцах и нашей памяти. кинорежиссер Рустам Абдрашитов

Причиной смерти стал обширный инфаркт. Фархат Абдраимов начал актерскую карьеру в 1994 году.

Накануне смерти артист выложил в своем аккаунте в Instagram видео со съемочной площадки.

Оказывается, для того чтобы снимать кино, достаточно одной камеры и четырех бездельников. Я, правда, пятый.

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