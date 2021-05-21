10 лет тюрьмы получил налоговик в Кызылорде за вымогательство взятки

Налоговик предлагал бизнесменам по-свойски решить вопрос с ликвидацией частных компаний.

Десять лет тюремного заключения получил сотрудник управления госдоходов в Кызылорде, сообщает zakon.kz.

Налоговик предлагал бизнесменам по-свойски решить вопрос с ликвидацией частных компаний и вымогал многомиллионную взятку, передает Astana TV.

По закону ТОО должны были уплатить в бюджет налоги. В сумме - 60 миллионов тенге. Но предприимчивый госслужащий рекомендовал половину передать ему и его коллегам.

18 мая приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Кызылорда гражданин Калкабаев осужден к 10 годам лишения свободы за мошенничество и подстрекательство к даче взятки. следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров

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