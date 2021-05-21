10 лет тюрьмы получил налоговик в Кызылорде за вымогательство взятки

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Налоговик предлагал бизнесменам по-свойски решить вопрос с ликвидацией частных компаний.
Десять лет тюремного заключения получил сотрудник управления госдоходов в Кызылорде, сообщает zakon.kz.
Налоговик предлагал бизнесменам по-свойски решить вопрос с ликвидацией частных компаний и вымогал многомиллионную взятку, передает Astana TV.
По закону ТОО должны были уплатить в бюджет налоги. В сумме - 60 миллионов тенге. Но предприимчивый госслужащий рекомендовал половину передать ему и его коллегам.
18 мая приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Кызылорда гражданин Калкабаев осужден к 10 годам лишения свободы за мошенничество и подстрекательство к даче взятки. следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!