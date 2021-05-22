ВОЗ: Реальное число смертей от COVID-19 гораздо больше официальной статистики

Эксперты организации полагают, что смертность в несколько раз может превышать официальные данные, что связано с методикой оценки.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что настоящее число умерших вследствие осложнений коронавирусной болезни в мире может быть значительно выше официальных данных, сообщает zakon.kz.

Об этом заявила помощница гендиректора ВОЗ Самира Асма, представляя ежегодный отчет о статистике мирового здравоохранения.

Пандемия сейчас развивается. Я думаю, что уверенно заявлять, но с оговорками, что насчитывается порядка 6-8 миллионов смертей (от COVID-19). Самира Асма

Она добавила, что, по оценкам ВОЗ, COVID-19 в прошлом году стал причиной, по меньшей мере, 3 млн смертей, что на 1,2 млн больше, чем официальная статистика с 30 января по 31 декабря 2020 года.

Эксперты организации полагают, что смертность в несколько раз может превышать официальные данные, что связано с методикой оценки. Так, в статистику могли не попасть, например, смерти, где COVID-19 не был основной причиной. Асма пообещала, что в ВОЗ улучшат методику подсчета.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который собирает данные о пандемии со всего мира, на Земле от коронавируса умерли 3,4 миллиона человек.

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