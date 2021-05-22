Еще один штамм коронавируса обнаружен в Британии

В настоящий момент зафиксировано 49 случаев заражения новым штаммом. Все они в Йоркшире и в регионе Хамбер (на границе с востоком Йоркшира).

Новый штамм коронавируса выявлен в английском Йоркшире, сообщил глава управления здравоохранения Шеффилда Грег Фелл, сообщает zakon.kz.

Он обратился к гражданам с просьбой не паниковать и заверил, что действующих санитарных мер достаточно для того, чтобы снизить риск заражения, передает РИА Новости.

Мы отслеживаем распространение штамма VUI-21MAY-01 и с осторожностью локализуем вспышку, как делали это в других случаях. Нет свидетельств того, что данный штамм обладает большей способностью передаваться, нежели ранее обнаруженные в Британии и других странах штаммы, также нет данных о том, что применяемые вакцины могут быть менее эффективны против него. глава управления здравоохранения Шеффилда Грег Фелл

Он уточнил, что в настоящий момент зафиксировано 49 случаев заражения новым штаммом. Все они в Йоркшире и в регионе Хамбер (на границе с востоком Йоркшира).

Про вспышку коронавируса стало известно в конце 2019 года, а в марте 2020-го ВОЗ признала ситуацию с распространением инфекции пандемией. Новый штамм, который прозвали британским, обнаружили в Соединенном Королевстве в декабре прошлого года. Также сообщалось о других мутировавших видах COVID.

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