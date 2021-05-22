Начальник штаба армии Нигерии и его подчиненные погибли в авиакатастрофе

По предварительным данным, на борту находились 12 человек, включая членов экипажа. Все они погибли

Начальник штаба нигерийских сухопутных сил погиб в авиакатастрофе, которая произошла 21 мая недалеко от аэропорта города Кадуна, передает zakon.kz.

Об этом сообщается на странице ВВС страны в Twitter.

Сегодня вечером произошло крушение самолета ВВС Нигерии неподалеку от международного аэропорта Кадуна, - говорится в заявлении.

По предварительным данным, на борту находились 12 человек, включая членов экипажа. Все они погибли. Официально заявления по поводу причин падения самолета нигерийские военные пока не делали. Но, по словам очевидцев, экипаж потерял управление самолетом из-за внезапной смены погоды перед дождем.

Причина инцидента выясняется.

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