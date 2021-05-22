Байден ответил на слова Обамы о снимках НЛО

Ответ и реакция президента вызвали аплодисменты в зале.

Президент США Джо Байден прокомментировал слова предшественника - Барака Обамы о наличии фотографий НЛО в секретных архивах Пентагона, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Я бы спросил его снова, - ответил Байден на просьбу прокомментировать слова Обамы, который ранее в телепрограмме заявил, что в секретных архивах Пентагона есть снимки загадочных объектов в небе.

Президент США, перед тем, как дать журналисту слово, предупредил, что не хотел бы слышать от него подобные мемам вопросы, которые корреспондент, по словам Байдена, "обычно задает".

Ответ и реакция президента вызвали аплодисменты в зале.

Ранее Барак Обама заявил о наличии фотографий НЛО в секретных архивах Пентагона. При этом в телепрограмме он уточнил, что секретных лабораторий с инопланетянами и их кораблями в США нет.

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