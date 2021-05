Леди Гага рассказала о беременности после пережитого в 19 лет изнасилования

После случившегося певица впала в депрессию, а также попала в больницу.

Известная американская певица Леди Гага рассказала о беременности и о проблемах с психикой после пережитого в 19 лет изнасилования, передает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

История певицы, как сообщает Insider, прозвучала в документальном фильме принца Гарри и Опры Уинфри "Я, которого вы не видите" (The Me You Can't See).

По словам Леди Гаги, продюсер попросил ее снять одежду и пригрозил, что если она этого не сделает, то он сожжет все ее записи.

Отмечается, что имя насильника, который был на 20 лет старше ее, исполнительница раскрывать не стала. Также певица выразила надежду, что больше никогда не встретит этого человека.

После случившегося Гага впала в депрессию, а также попала в больницу.

Тогда я осознала, что это была такая же боль, которую я испытала, когда человек, который меня изнасиловал, бросил меня беременную на пороге дома моих родителей. Меня рвало и тошнило. Я была несколько месяцев заперта в студии. Леди Гага

Из-за случившегося, как призналась певица, она страдает от посттравматического расстройства. Кроме того, у певицы фибромиалгия - состояние, вызывающее боль в связках, мышцах и сухожилиях.

