Геннадий Головкин высказался о возвращении на Родину

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Хорошо вернуться домой, - написал он на своей странице в Instagram.
Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин высказался о возвращении в Казахстан, сообщает zakon.kz.
Читайте также: Приятно быть дома: Геннадий Головкин прилетел в Казахстан
Хорошо вернуться домой, - написал он на своей странице в Instagram.
Российский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" и сборной России Евгений Малкин оставил короткий, но оригинальный комментарий под публикацией Головкина.
Что за машина?!! - написал он.
Также GGG поделился новой фотографией в своем Instagram-Stories.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!