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Геннадий Головкин высказался о возвращении на Родину

Фото: allboxing.ru 22 мая 2021, 07:13

Хорошо вернуться домой, - написал он на своей странице в Instagram.

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин высказался о возвращении в Казахстан, сообщает zakon.kz.

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Хорошо вернуться домой, - написал он на своей странице в Instagram.

Российский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" и сборной России Евгений Малкин оставил короткий, но оригинальный комментарий под публикацией Головкина.

Что за машина?!! - написал он.

Также GGG поделился новой фотографией в своем Instagram-Stories.

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