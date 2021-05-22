Астролог назвала самые инфантильные знаки зодиака

Больше всего предрасположены к инфантильному поведению Скорпионы, Львы, Стрельцы и Близнецы.

Популярный американский астролог Сьюзан Тейлор назвала самые инфантильные знаки зодиака, которые ведут себя как дети и всеми силами избегают ответственности за свои поступки, передает zakon.kz.

Как пишет "Профиль", по словам астролога, по гороскопу больше всего предрасположены к инфантильному поведению Скорпионы, Львы, Стрельцы и Близнецы.

Скорпион

Представители этого знака любят и умеют манипулировать людьми. Образ зрелых и ответственных людей, как предупреждает Сьюзан Тейлор, очень часто оказывается маской. По ее словам, в душе рожденные под этим знаком не любят ответственность, а также всеми силами избегают ее.

Лев

По словам астролога, рожденные под этим знаком очень эгоистичны – собственные интересы для них часто оказываются важнее обязательств перед другими. Представители этого знака, как считает Тейлор, необязательно инфантильны, но достаточно часто ведут себя безответственно. При этом, как отметила астролог, Львы всеми силами стараются произвести хорошее впечатление на окружающих.

Стрелец

Как отметила Тейлор, в душе большинство рожденных под этим знаком – это большие дети. Больше всего на свете Стрельцы ценят собственную свободу. По словам астролога, "долг" и "обязанности" – это понятия, которые занимают не самое высокое место в личной философии представителей этого знака.

Близнецы

Люди, которые рождаются под этим знаком, упрямо не хотят взрослеть. Часто представители этого знака тратят усилия своего изобретательного ума на то, чтобы уйти от ответственности за собственные слова и поступки. По словам астролога, рожденные под этим знаком очень не любят брать на себя обязательства перед окружающими.

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