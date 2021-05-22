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В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 371 тысячу

Фото: mos.ru/Евгений Самарин 22 мая 2021, 07:59

За прошедшие сутки зарегистрировано 2267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 21 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 371 015 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан – 351,
  • в городе Алматы – 521,
  • в городе Шымкенте – 74,
  • в Акмолинской области – 134,
  • в Актюбинской области – 68,
  • в Алматинской области – 179,
  • в Атырауской области – 119,
  • в ВКО – 94,
  • в Жамбылской области – 31,
  • в ЗКО – 102,
  • в Карагандинской области – 326,
  • в Костанайской области – 40,
  • в Кызылординской области – 27,
  • в Мангистауской области – 43,
  • в Павлодарской области – 93,
  • в СКО – 29,
  • в Туркестанской области – 36.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2667 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в городе Нур-Султане - 457,
  • в городе Алматы - 397,
  • в городе Шымкенте - 96,
  • в Акмолинской области - 137,
  • в Актюбинской области - 68,
  • в Алматинской области - 353,
  • в Атырауской области - 60,
  • в ВКО - 95,
  • в Жамбылской области - 69,
  • в ЗКО - 190,
  • в Карагандинской области - 401,
  • в Костанайской области - 30,
  • в Кызылординской области – 47,
  • в Мангыстауской области - 67,
  • в Павлодарской области - 172,
  • в СКО - 11,
  • в Туркестанской области - 17.

Всего в стране 332 585 человек выздоровели от COVID-19.

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