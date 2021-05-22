В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 371 тысячу

За прошедшие сутки зарегистрировано 2267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 21 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 371 015 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 351,

в городе Алматы – 521,

в городе Шымкенте – 74,

в Акмолинской области – 134,

в Актюбинской области – 68,

в Алматинской области – 179,

в Атырауской области – 119,

в ВКО – 94,

в Жамбылской области – 31,

в ЗКО – 102,

в Карагандинской области – 326,

в Костанайской области – 40,

в Кызылординской области – 27,

в Мангистауской области – 43,

в Павлодарской области – 93,

в СКО – 29,

в Туркестанской области – 36.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2667 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султане - 457,

в городе Алматы - 397,

в городе Шымкенте - 96,

в Акмолинской области - 137,

в Актюбинской области - 68,

в Алматинской области - 353,

в Атырауской области - 60,

в ВКО - 95,

в Жамбылской области - 69,

в ЗКО - 190,

в Карагандинской области - 401,

в Костанайской области - 30,

в Кызылординской области – 47,

в Мангыстауской области - 67,

в Павлодарской области - 172,

в СКО - 11,

в Туркестанской области - 17.

Всего в стране 332 585 человек выздоровели от COVID-19.

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