В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 371 тысячу

За прошедшие сутки зарегистрировано 2267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 21 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 371 015 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан – 351,
- в городе Алматы – 521,
- в городе Шымкенте – 74,
- в Акмолинской области – 134,
- в Актюбинской области – 68,
- в Алматинской области – 179,
- в Атырауской области – 119,
- в ВКО – 94,
- в Жамбылской области – 31,
- в ЗКО – 102,
- в Карагандинской области – 326,
- в Костанайской области – 40,
- в Кызылординской области – 27,
- в Мангистауской области – 43,
- в Павлодарской области – 93,
- в СКО – 29,
- в Туркестанской области – 36.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2667 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
- в городе Нур-Султане - 457,
- в городе Алматы - 397,
- в городе Шымкенте - 96,
- в Акмолинской области - 137,
- в Актюбинской области - 68,
- в Алматинской области - 353,
- в Атырауской области - 60,
- в ВКО - 95,
- в Жамбылской области - 69,
- в ЗКО - 190,
- в Карагандинской области - 401,
- в Костанайской области - 30,
- в Кызылординской области – 47,
- в Мангыстауской области - 67,
- в Павлодарской области - 172,
- в СКО - 11,
- в Туркестанской области - 17.
Всего в стране 332 585 человек выздоровели от COVID-19.
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