Еще одна авиакомпания начала летать из Туркестана в Стамбул

Авиакомпания "Turkish Airlines" приурочила открытие данного рейса к 30-летию Независимости Казахстана.

Авиакомпания "Turkish Airlines" начала полеты по маршруту Туркестан – Стамбул, сообщает zakon.kz.

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22 мая 2021 года турецкой авиакомпанией "Turkish Airlines" запущен новый международный регулярный рейс из духовной столицы Казахстана - города Туркестан в Стамбул. пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК

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В ведомстве отметили, что открытие данного рейса авиакомпания "Turkish Airlines" приурочила к 30-летию Независимости Казахстана.

Регулярное авиасообщение между городами Туркестан и Стамбул будет выполняться на воздушном судне типа Б-737 с частотой один рейс в неделю (суббота) с поэтапным увеличением по мере улучшения эпидемиологической ситуации. пресс-служба КГА МИИР РК

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Отметим, что ранее международные рейсы по направлению Туркестан - Стамбул - Туркестан выполнял только отечественный лоукостер FlyArystan.

Также с 31 мая текущего года авиакомпанией "Fly Arystan" планируется запуск новых рейсов из Туркестана в Бишкек (Кыргызстан). Вместе с тем, прорабатывается открытие рейса в Ташкент (Узбекистан). пресс-служба КГА МИИР РК

Как отметили в ведомстве, рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

Запуск первого регулярного рейса из аэропорта Туркестана состоялся 1 декабря 2020 года.

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На сегодняшний день из аэропорта Туркестана выполняются рейсы в Нур-Султан, Алматы, Атырау и Стамбул и со второго полугодия 2021 года в качестве духовного центра тюркского мира, Туркестан планируется соединить с 10 областными центрами (Актау, Актобе, Караганда, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Усть-Каменогорск) с частотой порядка 50 рейсов в неделю.

Аэропорт Туркестана включен в режим "открытое небо" для полетов иностранных авиакомпаний.

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