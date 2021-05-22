25 казахстанцев скончались от КВИ и пневмонии за сутки

На 22 мая лечение от КВИ продолжают получать 35 211 человек (34 663 КВИ+ и 548 КВИ-).

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 22 мая предоставили в Минздраве РК, сообщает zakon.kz.

Согласно информации, за сутки от COVID-19 скончались 22 человека, от коронавирусной пневмонии - трое.

На 22 мая лечение от КВИ продолжают получать 35 211 человек (34 663 КВИ+ и 548 КВИ-), из них в стационарах находятся 12 822 пациента, на амбулаторном уровне – 22 389.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 701 пациент,

в состоянии крайней степени тяжести – 172 пациента,

на аппарате ИВЛ – 95 пациентов.

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